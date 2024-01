Mercato - PSG : Un nouveau transfert est imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton du transfert de Gabriel Moscardo touche à son but. Alors que la visite médicale a révélé un problème au pied qui nécessite une intervention chirurgicale, le milieu de terrain brésilien sera absent quasiment trois mois. Mais cela ne remet pas en cause son transfert. A tel point que tout devrait même être bouclé dans les prochaines heures puisque sa signature est attendue pour jeudi.

Le mercato d'hiver vient à peine d'ouvrir ses portes que le recrutement du PSG continue de faire parler. Alors que le transfert de Lucas Beraldo est officiel depuis lundi, celui de Gabriel Moscardo ne l'est toujours pas. Et pour cause, par le biais d'un message sur Instagram , le milieu de terrain brésilien a annoncé sa décision « de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu. Bonne année à tous ! » Une opération qui devrait le tenir éloigné des terrains trois mois.

Moscardo signe jeudi avec le PSG

Pas de quoi refroidir le PSG ! En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le transfert de Gabriel Moscardo est bien acté et sera même officiel dans les prochains jours. La signature du milieu de terrain de 18 ans devrait ainsi intervenir jeudi. Il se fera opéré dans la foulée à Doha avant de débuter sa récupération qui le tiendra éloigné des pelouses environ trois mois.

