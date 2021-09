Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau joueur de l’OM valide l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 26 septembre 2021 à 10h15 par T.M.

Cet été, le PSG a frappé fort avec l’arrivée de Lionel Messi. Et du côté de l’OM, on voit cela d’un bon oeil.

Désormais, c’est donc sur les pelouses de Ligue 1 que l’on peut apercevoir Lionel Messi. Après avoir fait toute sa carrière au FC Barcelone, l’Argentin a dû faire ses valises cet été. Ne pouvant pas prolonger en Catalogne pour des raisons économiques, La Pulga s’est envolée pour le PSG, retrouvant à cette occasion son ami Neymar. Une arrivée qui ne manque pas de faire toujours réagir en Ligue 1, où on se réjouit de cette arrivée de Messi. Y compris du côté de l’OM, pourtant grand rival du PSG.

« Une bonne nouvelle »