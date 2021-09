Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Vélodrome a totalement chamboulé cette recrue de Sampaoli !

Publié le 26 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

L’OM a considérablement renforcé l’effectif de Jorge Sampaoli en injectant du sang neuf à chacune des lignes. Konrad de la Fuente a été une des recrues estivales et se dit totalement sous le charme du club et de ses supporters.

Konrad de la Fuente a définitivement quitté le FC Barcelone cet été afin de concrètement lancer sa carrière professionnelle à l’OM, son temps de jeu au Barça ayant été proche du néant depuis la signature de son contrat professionnel. Et à Marseille sous les ordres de Jorge Sampaoli, Konrad de la Fuente est comblé. En outre, la ferveur marseillaise au Vélodrome a totalement conquis l’ailier de l’OM comme il l’a fait savoir en interview ces dernières heures.

« Je n’avais jamais connu quelque chose comme ça »