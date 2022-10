Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau crack affole l’Europe, Al-Khelaïfi a l'avantage

Publié le 17 octobre 2022 à 01h30

Pierrick Levallet

Outre son recrutement estival pour son équipe première, le PSG a également profité de la période des transferts pour se renforcer chez les jeunes. Le club de la capitale a notamment mis la main sur une pépite en la personne d'Ilies Ardjani. Plusieurs grands clubs européens le convoiteraient déjà. Mais l’ailier de 16 ans n'aurait d'yeux que pour le PSG pour le moment.

Cet été, le PSG avait plusieurs chantiers à mener à bien. Luis Campos s'est montré actif sur le mercato pour combler les manques du club de la capitale, bien que le conseiller sportif parisien le considère incomplet. Mais le PSG ne s’est pas contenté de renforcer son équipe professionnelle cet été. La formation parisienne a également profité de la période des transferts pour mettre la main sur de potentiels nouveaux cracks. Et le leader de la Ligue 1 a peut-être déniché une pépite.

Mercato - PSG : Voilà pourquoi le Real Madrid ne veut pas de Mbappé https://t.co/Ne1PqnJX6L pic.twitter.com/NJxbDQi9Tr — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Le PSG a remporté une grande bataille pour un crack

Comme l'explique Foot Mercato , le PSG a su trouver les mots pour convaincre Ilies Ardjani de rejoindre son centre de formation cet été. L’ailier de 16 ans, qui évoluait au Red Star, impressionne déjà avec les U17 du club de la capitale (6 buts et 2 passes décisives en 6 matchs). Ses qualités se font ainsi remarquer depuis le début de saison. Idolâtrant Neymar et Ronaldinho, Ilies Ardjani a un style de jeu technique et explosif. Le joueur de 16 ans est également adroit devant les buts. D’ailleurs, le PSG n’était pas sa seule option cet été. Ilies Ardjani était convoité par le LOSC, l’AS Monaco, l’Inter, l’AS Roma, le Bayern Munich et le RB Salzbourg. Toutefois, l’ailier virevoltant ne voulait que le PSG.

Ardjani ne veut que le PSG

Mais les prétendants d’Ilies Ardjani n’ont pas encore lâché l’affaire. Le Bayern Munich et le RB Salzbourg suivraient encore attentivement les prestations du crack du PSG. Le Borussia Dortmund et le FC Barcelone se tiendraient aussi à l’affût. Toutefois, Ilies Ardjani n’entend pas vraiment s’éloigner du PSG. Le joueur de 16 ans espère pouvoir faire vibrer le Parc des Princes à l’avenir en évoluant sous les couleurs parisiennes. Reste maintenant à voir s’il aura sa chance à l’avenir. En tout cas, le PSG tient peut-être sa prochaine perle rare.