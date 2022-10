Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Liverpool, le transfert de Kylian Mbappé divise

Publié le 17 octobre 2022 à 00h30

Thomas Bourseau

Insatisfait de sa situation au PSG, Kylian Mbappé pourrait ne pas s’éterniser au sein du club de la capitale. Et pour rebondir, il semblerait que l’option Liverpool soit une possibilité pour le Français. Cependant, il semblerait que le champion du monde tricolore divise sur les bords de la Mersey.

Kylian Mbappé (23 ans) pourrait finalement ne pas honorer son contrat courant jusqu’en juin 2025 au PSG qu’il a signé au printemps dernier. En raison d’une insatisfaction envers sa direction concernant des promesses non tenues, Mbappé aimerait quitter le PSG le plus rapidement possible. Une information toutefois démentie par le principal intéressé ce dimanche. D’après les informations divulguées par le journaliste Ben Jacobs pour The Football Terrace, Liverpool ne serait pas vraiment intéressé par le profil de Kylian Mbappé à l’instant T bien que la presse fasse état de l’option Liverpool pour l’attaquant du PSG.

Une ancienne icône de Liverpool ne veut pas de Mbappé

« N'importe qui aurait du mal à refuser quelqu'un comme Kylian Mbappé, mais si vous venez de signer un nouveau contrat et que vous faites déjà des histoires pour partir, pourquoi ne le referiez-vous pas si les choses ne vont pas bien dans votre prochain club ? ». a confié Emile Heskey, ex-buteur de Liverpool à gambling.com ces dernières heures.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Mbappé, un transfert XXL en vue ? https://t.co/3kpOasEjtY pic.twitter.com/hQFrpprgJA — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Kylian Mbappé divise à Liverpool