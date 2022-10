Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Premier League… Une offre déjà dégainée pour Kylian Mbappé ?

Publié le 16 octobre 2022 à 20h45

Alors que Kylian Mbappé refait parler de lui sur le mercato, plusieurs clubs sont cités parmi les éventuels prétendants à l’attaquant du PSG, qui voudrait plier bagage dès que possible. Le Real Madrid ou encore quelques mastodontes de Premier League pourraient être intéressés dans les prochains mois, mais aucune offensive n’aurait encore été lancée.

La nouvelle saison du feuilleton Mbappé est arrivée plus vite que prévu sur le mercato. Cinq mois seulement après l’annonce de sa prolongation, l’attaquant français voudrait plier bagage, estimant que les promesses faites l’été dernier par le PSG concernant le recrutement estival et son rôle dans l’équipe n’ont été tenues. Ainsi, plusieurs clubs sont déjà cités parmi les éventuels prétendants, à l’instar du Real Madrid ou encore Liverpool.

« Pour le moment, il n'y a pas de discussions »

Au moment de revenir sur la situation complexe de Kylian Mbappé au PSG, Fabrizio Romano a assuré qu’aucune offensive n’avait encore été lancée dans ce dossier. « Il y aura des liens avec le Real Madrid et des clubs de Premier League, mais il est important de dire que pour le moment, il n'y a pas de discussions », a assuré le journaliste sur CaughtOffside .

« Mbappé veut partir le plus tôt possible »