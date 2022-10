Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une légende de l’OM assure la défense de Kylian Mbappé

Publié le 15 octobre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Kylian Mbappé semble envisager un départ du PSG dès le mois de janvier en raison des nombreux différends qui l'opposent désormais à sa direction, Didier Drogba livre son point de vue sur cet épineux feuilleton. Et l'ancienne légende de l'OM assure la défense de l'international français.

En dépit de sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 qui avait été actée en mai dernier avec le PSG, Kylian Mbappé n’a jamais semblé aussi proche du départ ! En plus d’être en pleine rupture avec Nasser Al-Khelaïfi en raison des promesses du dernier mercato qui n’auraient pas été tenues, l'ancien joueur de l'AS Monaco a également pris en pleine face cette semaine les grandes révélations de Mediapart indiquant que le PSG aurait payé une agence numérique chargée de mener une campagne d'influence et de dénigrement à son encontre ces dernières années. Mbappé envisagerait donc de claquer la porte du Parc des Princes dès le prochain mercato de janvier, ce qui ne manque pas de provoquer certaines critiques.

Drogba monte au créneau pour Mbappé

Interrogé sur les ondes de RTL , l'ancien buteur emblématique de l'OM Didier Drogba a assuré la défense de Kylian Mbappé face à ceux qui critiquent l'état d'esprit de l'attaquant du PSG et le considèrent comme un élément capricieux : « Je pense que ce que Mbappé demande, c’est du respect. N’oubliez pas qu’il est jeune, donc les petites erreurs, il va en commettre, mais il faut être quand même clément avec lui. C’est quelqu’un qui représente la France, qui est champion du monde, qui vous a donné une coupe du monde. Donc un moment donné, il faut apaiser les choses. Un Mbappé Bashing ? C’est normal, c’est un des meilleurs joueurs au monde. Il apprend à vivre avec. Souvent on s’étonne quand les meilleurs joueurs français partent jouer à l’étranger, on n’est pas content. Aujourd’hui il y en a un qui a décidé de rester on lui tombe dessus », estime Drogba.

Quelle destination pour Mbappé ?

Reste désormais à savoir quelle serait la future destination de Kylian Mbappé en cas de départ du PSG. Le Real Madrid est toujours évoqué, au même titre que Liverpool qui aurait également des vues sur l'international français depuis plusieurs années.