Foot - PSG

PSG : Le verdict va tomber, Neymar bientôt envoyé en prison ?

Publié le 14 octobre 2022 à 00h15

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après le match face à l'OM ce dimanche, Neymar est attendu devant le juge. Le Brésilien doit comparaître dans le care de son transfert litigieux intervenu en 2013. Alors Santos, il rejoignait officiellement le FC Barcelone pur 57M€. Mais en réalité, cette opération aurait été évaluée à 83M€. Le joueur du PSG risque deux ans de prison en raison de ces irrégularités.

En 2013, Neymar décidait de quitter Santos et de rejoindre le FC Barcelone. Mais ce transfert présente quelques irrégularités. Le club catalan, présidé alors par Sandro Rosell, avait chiffré cette opération à 57M€. 40M€ aurait été versé à Neymar, tandis que DIS, qui détenait alors 40% des droits de l'actuelle star du PSG, avait récupéré 6,8M€.

Mercato - PSG : Le Qatar craque pour Kylian Mbappé, Neymar hallucine https://t.co/w0Fp8vLY18 pic.twitter.com/oQuHkqRwiO — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

Le transfert de Neymar au FC Barcelone au cœur d'une escroquerie

Mais en réalité, le transfert de Neymar aurait coûté près de 83M€. S'estimant lésé, DIS a saisi la justice espagnole pour obtenir gain de cause. Le procès s'ouvre ce lundi et Neymar est attendu devant le juge pour plaider sa cause.

Le parquet espagnol requiert deux ans de prison