Mercato - PSG : Neymar, Messi, Ramos... Une guerre de clans provoquée par Mbappé ?

Publié le 13 octobre 2022 à 14h10

Amadou Diawara

Après sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé espérait voir Neymar faire ses valises et changer de club. Toutefois, l'écurie parisienne n'a pas réussi à boucler le transfert de la star brésilienne. Mécontent et désirant quitter le PSG, Kylian Mbappé serait actuellement en très mauvais terme avec Neymar. D'ailleurs, deux clans auraient vu le jour au PSG avec le Français et Sergio Ramos d'un côté et Neymar et Lionel Messi de l'autre.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a décidé de prolonger avec le PSG, plutôt que de répondre à l'appel du Real Madrid. Un choix que le numéro 7 parisien regretterait déjà. En effet, Kylian Mbappé ne voudrait plus rester au PSG parce que sa direction n'a pas tenu ses promesses.

Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et Neymar

Après avoir paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, Kylian Mbappé s'attendait à ce que le PSG se débarrasse de Neymar pour devenir le seul leader du projet du club. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n'ont pas réussi à boucler le transfert de la star brésilienne. Ce qui aurait eu de terribles conséquences au sein du vestiaire de Christophe Galtier.

Le vestiaire divisé entre Mbappé-Ramos d'un côté et Neymar-Messi de l'autre