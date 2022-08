Foot - PSG

Barcelone, Real Madrid... Neymar envoyé en prison par Pérez ?

Publié le 2 août 2022 à 20h45 par Dan Marciano mis à jour le 2 août 2022 à 20h53

Le transfert de Neymar au FC Barcelone continue de faire jaser. Ancien président du club catalan, Sandro Rosell aurait commis des irrégularités lors de cette opération. L'ancien responsable, mais aussi le joueur du PSG ont été convoqués par le tribunal de Barcelone pour s'exprimer sur cette affaire. Président du Real Madrid, Florentino Perez devrait également témoigner.

Le 1er juillet 2013, le FC Barcelone annonçait sa nouvelle recrue, un certain Neymar. Décrit comme un phénomène à Santos, le joueur brésilien écriera les plus belles pages de l'histoire catalane. Mais son transfert au Barça continue de faire parler. Cette opération est pointée du doigt par la justice catalane. Sur le banc des accusés, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, respectivement ex-président et ancien vice-président de l'équipe. Si le deuxième est disculpé, Rosell risque une peine de cinq ans de prison pour corruption et fraude.

PSG : Le coup de gueule inattendu de Neymar https://t.co/dLaPtBO6Jx pic.twitter.com/ZjNRtuVmSj — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Neymar risque la prison

Actuellement au PSG, Neymar a été convoqué par le tribunal de Barcelone pour s'exprimer sur cette affaire. Ses parents seront également entendus par la justice. Le ministère public réclame une amende de 10M€ pour Neymar et une peine de deux ans de prison.

Florentino Perez témoignera durant le procès