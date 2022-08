Foot - Mercato -PSG

Mercato - PSG : Un message énigmatique dans ce dossier à 20M€ !

Publié le 25 août 2022 à 23h45 par La rédaction

Luis Campos continue son opération dégraissage. Suite aux départs de Thilo Kehrer ou encore Georginio Wijnaldum, le Portugais travaillerait sur d’autres sorties du PSG d’ici la fin du marché des transferts. Et un message énigmatique a été lâché concernant un dossier du PSG, estimé à 20M€…

Luis Campos n’en a pas encore fini avec les départs du PSG. En effet, le Paris Saint-Germain a réussi à dégraisser son effectif, avec les départs (entre autres) de Thilo Kehrer, Arnaud Kalimuendo et Georginio Wijnaldum. Cependant, le Portugais aurait encore d’autres départs en tête. Parmi les pistes, on retrouverait notamment Abdou Diallo, Mauro Icardi, ou encore Leandro Paredes. Et ce dernier a fait l’objet d’un message énigmatique…

«Nous allons faire quelque chose»

Ainsi, à l’occasion du tirage au sort de la Ligue des Champions, l’un des dirigeants de la Juventus, Pavel Nedved, a accepté de répondre à quelques questions de la presse. Le dossier Leandro Paredes, annoncé partant du PSG pour rejoindre les Bianconeri , a été évoqué. « Je ne peux rien vous dire car ce n’est pas un de nos joueurs. Il y a des joueurs qui pourraient compléter notre effectif, le marché n’est pas fermé et nous allons faire quelque chose ». Voilà un message bien énigmatique…

Transferts - PSG : Campos, Henrique... Ça chauffe en coulisses sur le mercato https://t.co/OuIs3hPOPW pic.twitter.com/jOWWxlLy1U — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

Leandro Paredes à la Juventus, c’est fait ?