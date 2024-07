Mercato - PSG : Un joueur veut partir pour sauver sa carrière !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Placé dans le loft aux côtés d'autres indésirables, Renato Sanches ne devrait pas s'éterniser à Paris. Le milieu de terrain portugais de 26 ans voudrait retourner dans son pays natal afin de relancer sa carrière. Le joueur ne dirait pas non à un départ vers son club formateur, le Benfica Lisbonne.

Luis Enrique a fait le tri avant la reprise. Le coach du PSG a signifié à certains joueurs qu’il ne comptait plus sur eux. Huit éléments sont concernés et vont devoir trouver une porte de sortie durant ce mercato estival : Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noha Lemina, Vimoj Muntu Wa Mungu, Louis Mouquet et Renato Sanches. Agé de 26 ans, ce dernier pourrait être le premier à quitter le PSG.

Renato Sanches de retour à Lisbonne ?

Selon les informations d’A Bola, Renato Sanches envisagerait de quitter le PSG afin de relancer sa carrière, à l’arrêt depuis plusieurs années en raison de nombreuses blessures. Prêté à l’AS Roma la saison dernière, le milieu de terrain portugais n’est pas parvenu à se relancer et souhaite un retour aux sources, au Benfica Lisbonne.

Le PSG va boucler un autre deal avec le Benfica

Dans l’autre sens, le PSG pourrait boucler l’arrivée de Joao Neves. Le club parisien a déjà obtenu l’accord de la jeune pépite portugaise, qui attend le feu vert du Benfica Lisbonne dans ce dossier. Le transfert pourrait se concrétiser pour une somme avoisinant les 70M€ bonus compris.