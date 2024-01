Mercato - PSG : Un joueur «surfait» va débarquer ?

Hugo Chirossel

Étincelant la saison dernière sous les couleurs du PSV Eindhoven, Xavi Simons a convaincu le PSG d’activer sa clause de rachat, estimée à 6M€. Le club de la capitale a décidé de le prêter pour une saison au RB Leipzig, où il continue d’impressionner, mais pas assez au goût de l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam Aad de Mos.

Le PSG prépare l’avenir. Alors que Lucas Beraldo (20 ans) est arrivé en provenance de Sao Paulo, Gabriel Moscardo (18 ans) ne devrait finalement débarquer que l’été prochain, d’après France Info . Malgré son problème au pied, le club de la capitale compte tout de même s’attacher les services du milieu de Corinthians.

Mercato - PSG : Transfert bouclé à Paris, un grand club enrage https://t.co/ohrgzokMWf pic.twitter.com/txRra71aQz — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Xavi Simons de retour au PSG cet été

Il y a un autre joueur qui va arriver l’été prochain : Xavi Simons. Cédé au PSV Eindhoven il y a un an et demi, le PSG a fait machine arrière lors du dernier mercato estival en activant sa clause de rachat. Prêté au RB Leipzig jusqu’à la fin de la saison, le milieu de 20 ans a inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives toutes compétitions confondues.

«Je pense que Simons est surfait»