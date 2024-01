Mercato - PSG : Un transfert déjà bouclé pour cet été ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à préparer l'avenir, le PSG a déjà bouclé le transfert de Lucas Beraldo pour environ 20M€ et continue de s'activer pour Gabriel Moscardo dont la signature a été différée à cause d'un problème à un pied qui nécessite une opération qui engendrera une absence de trois mois. Et si le PSG ne renonce pas à la signature du milieu de terrain brésilien, elle ne devrait intervenir que l'été prochain.

Le mercato d'hiver vient de commencer, et c'est déjà chaud au PSG qui vient d'officialiser la signature de Lucas Beraldo pour environ 20M€. Une autre aurait du intervenir en même temps, à savoir celle de son compatriote Gabriel Moscardo. Mais la visite médicale du milieu de terrain du Corinthians a révélé un problème au pied qui nécessite une intervention chirurgicale.

Moscardo finalement au PSG cet été ?

Gabriel Moscardo sera donc absent environ trois mois, mais le PSG ne renonce pas pour autant à ce transfert. Selon les informations de France Info , la signature du milieu de terrain brésilien devrait toutefois être repoussée... cet été. Le PSG explique qu'il s'agit « d'un pari sur l'avenir ».

Les relations entre Corinthians et le PSG sont excellentes

Le jeune milieu de terrain du Corinthians signera donc un contrat longue durée au PSG à partir de cet été. Une telle situation a été rendue possible par les très bonne relations entre les deux clubs qui agissent de façon intelligente afin que ce dossier se conclut dans les meilleurs conditions.