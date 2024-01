Mercato - PSG : Un joueur dit oui, un transfert à 60M€ déjà annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les plus grandes équipes européennes ont coché le nom de Lenny Yoro, titulaire indiscutable sous le maillot du LOSC. Mais dans ce dossier, avantage PSG. Valorisé 60M€, le défenseur de 18 ans aurait donné son accord pour rejoindre la capitale française. Par contre, ce dossier ne devrait pas être bouclé avant l'été prochain.

Agé seulement de 18 ans, Lenny Yoro pourrait terminer la saison au LOSC. La suite paraît plus incertaine. Comme annoncé par le 10Sport.com, les plus grandes équipes sont sur les traces du défenseur et il sera difficile pour le LOSC de le retenir. Surtout que Yoro aurait déjà donné son accord à un club. Et cette formation serait le PSG.

Mercato - PSG : Un transfert en Ligue 1 plombé par un ancien espoir parisien ? https://t.co/XfZtKtmPla pic.twitter.com/iIhu0pkP55 — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Lenny Yoro donne son accord au PSG

A en croire les informations de Sports Zone , Lenny Yoro aurait donné son accord pour rejoindre le PSG. Le joueur l'aurait annoncé à ses agents, qui vont devoir négocier avec le club parisien, mais aussi avec le LOSC qui réclamerait environ 60M€.

Un transfert bouclé l'été prochain ?

Selon toute vraisemblance, Yoro devrait terminer la saison au LOSC. Président de la formation lilloise, Olivier Létang a fermé la porte pour cet hiver. Mais cette opération pourrait bien se décanter l'été prochain. Le PSG pourrait bien frapper un gros coup.