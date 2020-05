Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Ligue 1 pour débloquer le dossier Donnarumma ?

Publié le 19 mai 2020 à 23h45 par Th.B.

Gianluigi Donnarumma figurerait dans les petits papiers de Leonardo depuis un bon moment. Et le directeur sportif du PSG pourrait parvenir à ses fins en partie grâce à Predrag Rajković, portier du Stade de Reims.

Voici un dossier qui anime l’actualité transferts du PSG par intermittence. En effet, à l’approche des mercato estivaux, le nom de Gianluigi Donnarumma est souvent lié au PSG ainsi qu’aux plus grandes écuries européennes, à l’instar de la plupart des joueurs représentés par Mino Raiola. Sous contrat avec le Milan AC jusqu’en juin 2021, l’international italien ne semblerait pas avoir la possibilité de prolonger son engagement, le club rossoner, ne disposant pas des ressources financières nécessaires pour offrir un nouveau bail avec à la clé une revalorisation salariale suffisante. En effet, avec ses 6M€ par saison, Donnarumma serait d’ores et déjà le joueur le mieux payé du Milan AC.

Le Milan AC penserait à Rajković pour remplacer Donnarumma