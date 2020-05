Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande menace pour Leonardo avec cette piste en Ligue 1 !

Publié le 19 mai 2020 à 21h15 par B.C.

Alors que le PSG s'intéresse à Hamari Traoré pour succéder à Thomas Meunier, le club de la capitale ne serait pas seul dans ce dossier. En effet, le Betis Séville serait déjà passé à l'offensive.

Pour oublier Thomas Meunier, Leonardo pourrait bien aller piocher en Ligue 1. En effet, le PSG serait actuellement sur les traces de Hamari Traoré, latéral droit de 28 ans évoluant au Stade Rennais. Interrogé sur cet intérêt, le principal intéressé n'a pas caché sa fierté et n'a absolument pas fermé la porte au club de la capitale : « Bien sûr que Paris ça fait rêver. C'est un grand club. Et si un tel club s'intéresse à vous, ça signifie que vous avez fait du bon travail ». Le PSG pourrait donc rapidement boucler l'arrivée du successeur de Meunier sur le flanc droit de la défense, mais il faudra pour ça convaincre le club breton et devancer la concurrence sur ce dossier. Estadio Deportivo expliquait récemment que le Betis Séville avait déjà formulé une première offre à Rennes pour Hamari Traoré, et ce dernier ne verrait pas d'un mauvais œil son arrivée en Liga. Un danger qui se confirme pour Leonardo.

Le PSG doublé par le Betis pour Traoré ?