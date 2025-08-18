Mercato - PSG : Un joueur annonce son transfert sur Instagram !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en 2022 en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele n'a jamais réussi à s'imposer au PSG, et l'arrivée de Luis Enrique n'a rien arrangé pour l'ancien Montpelliérain. Prêté au Bayer Leverkusen la saison dernière, le défenseur français rejoint cette fois-ci Sunderland de façon définitive. Et Nordi Mukiele l'a confirmé sur ses réseaux sociaux.

Lorsqu'il débarque en provenance du RB Leipzig en 2022 pour environ 12M€, le transfert de Nordi Mukiele a tout de la belle affaire. Mais le défenseur français ne va jamais réellement s'imposer au point d'être totalement déclassé avec l'arrivée de Luis Enrique. Par conséquent, après un prêt d'un an au Bayer Leverkusen, le défenseur français vient d'être transféré définitivement à Sunderland pour 12M€. Et il fait ses adieux au PSG.

Mukiele fait ses adieux au PSG « Une page se tourne... Après 3 années au club, je tenais à vous remercier avant de partir. Tout ne s'est pas passé comme je l'espérais d'un point de vue personnel, mais je ne retiendrai que le meilleur », écrit-il dans un story diffusée sur son compte Instagram, avant de poursuivre.