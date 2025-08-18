Mercato - PSG : Un joueur annonce son transfert sur Instagram !

Recruté en 2022 en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele n'a jamais réussi à s'imposer au PSG, et l'arrivée de Luis Enrique n'a rien arrangé pour l'ancien Montpelliérain. Prêté au Bayer Leverkusen la saison dernière, le défenseur français rejoint cette fois-ci Sunderland de façon définitive. Et Nordi Mukiele l'a confirmé sur ses réseaux sociaux.
Lorsqu'il débarque en provenance du RB Leipzig en 2022 pour environ 12M€, le transfert de Nordi Mukiele a tout de la belle affaire. Mais le défenseur français ne va jamais réellement s'imposer au point d'être totalement déclassé avec l'arrivée de Luis Enrique. Par conséquent, après un prêt d'un an au Bayer Leverkusen, le défenseur français vient d'être transféré définitivement à Sunderland pour 12M€. Et il fait ses adieux au PSG.
Mukiele fait ses adieux au PSG
« Une page se tourne... Après 3 années au club, je tenais à vous remercier avant de partir. Tout ne s'est pas passé comme je l'espérais d'un point de vue personnel, mais je ne retiendrai que le meilleur », écrit-il dans un story diffusée sur son compte Instagram, avant de poursuivre.
«Fier d'avoir défendu ces couleurs»
« Fier d'avoir défendu ces couleurs, contribué à certains succès et d'avoir vu mes coéquipiers décrocher le titre qui manquait au PSG. Merci aux dirigeants, au staff et à mes coéquipiers et surtout aux fans qui m'ont soutenu », ajoute Nordi Mukiele.