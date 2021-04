Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un international français proposé à Leonardo ?

Publié le 8 avril 2021 à 15h15 par Th.B.

En quête d’un milieu de terrain, le PSG songerait notamment à Paul Pogba à en croire Foot Mercato, mais un tout autre profil lui aurait été proposé en la personne de Tiémoué Bakayoko.

Tiémoué Bakayoko devrait, une fois de plus, retourner à Chelsea en fin de saison. En effet, après le Milan AC, l’AS Monaco et le Napoli, club dans lequel il évolue depuis le début de l’exercice, l’international français de 26 ans ne serait pas conservé par les dirigeants napolitains à l’expiration de son prêt. À Chelsea, Bakayoko ne ferait toujours pas l’unanimité et cette situation pourrait bien faire les affaires du PSG. Dernièrement, Foot Mercato expliquait que Leonardo ferait d’un milieu relayeur et d’un latéral droit ses priorités estivales. En Bakayoko, le directeur sportif du PSG serait susceptible de trouver ce qu’il recherche.

Bakayoko proposé au PSG et à l’OL ?