PSG : Un gros rendez-vous est fixé pour ce transfert de Campos

Publié le 26 septembre 2022 à 23h15 par Jules Kutos-Bertin

Prêté à l’AS Roma par le PSG, Georginio Wijnaldum a vécu des débuts cauchemardesques. Blessé à l’entrainement, l’international néerlandais va manquer la Coupe du Monde et espère revenir en janvier. D’ici là, Paris et Rome devraient revoir leur accord actuel. D'ailleurs, un rendez-vous entre les deux clubs serait même prévu au début de l’année 2023.

Dès son arrivée au PSG, Luis Campos s’était fixé un objectif de taille : réaliser plusieurs ventes. Si le Portugais est parvenu à prêter plusieurs joueurs, certains vont revenir l’été prochain. Ce sera d'ailleurs le cas de Georginio Wijnaldum si aucun accord n’est trouvé avec l’AS Roma. Blessé à l’entraînement juste après son arrivée en Italie, Wijnaldum n’a pas eu le temps de briller.

Wijnaldum veut revenir en janvier

Une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui espérait voir Georginio Wijnaldum réaliser des bonnes performances. Alors qu’il espère faire son retour sur les terrains en janvier prochain, l’international néerlandais continue sa rééducation. Et d’ici là, son avenir sera en question.

#Roma, #Wijnaldum torna a fine gennaio. E il #Psg è pronto a ridiscutere il riscatto https://t.co/odPqtry0ca — calciomercato.com (@cmdotcom) September 26, 2022

Rendez-vous pris pour janvier