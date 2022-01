Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tenté un gros coup pour oublier Kylian Mbappé !

Publié le 27 janvier 2022 à 21h10 par Th.B.

Le Real Madrid faisant alors le forcing pour que le PSG lui vende Kylian Mbappé, Leonardo aurait échangé avec Marcus Rashford à la dernière intersaison pour qu’il signe éventuellement au Paris Saint-Germain.

Et si la succession de Kylian Mbappé n’était pas assurée par Erling Braut Haaland, Robert Lewandowski ou Ousmane Dembélé ? Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, Mbappé est susceptible de plier bagage et de signer au Real Madrid où il est notamment attendu par Rodrygo Goes et Toni Kroos. Pour remplacer le numéro 7 du PSG, Leonardo aurait déjà ouvert le dossier Marcus Rashford l’été dernier comme The Times le révélait lors de la première quinzaine du mois de janvier.

Leonardo discutait l’été dernier avec Rashford !