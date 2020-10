Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup à 0€ se confirme pour Leonardo !

Publié le 11 octobre 2020 à 0h45 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de David Alaba cet été, la possibilité que l'Autrichien quitte librement le Bayern Munich en juin prochain commencerait à sérieusement prendre de l'ampleur. De quoi offrir une belle fenêtre de tir à Leonardo dans les prochains mois.

Trois pour le prix d’un. C’est ainsi qu’on pourrait résumer l’intérêt annoncé du PSG cet été à l’égard de David Alaba. En effet, alors en quête de renforts au milieu, côté gauche et en défense centrale, le club de la capitale a vu son nom être associé à celui de l’Autrichien du Bayern Munich qui est capable d’évoluer à ces trois positions. Seulement voilà, David Alaba est finalement resté en Bavière cet été, mais son avenir y reste écrit en pointillés dans la mesure où les négociations pour le renouvellement de son contrat expirant en juin 2021 n’ont toujours pas abouti. Plus encore, les dernières nouvelles venues d’Allemagne ne semblent pas inviter à l’optimisme sur la question.

La prolongation de David Alaba au Bayern Munich au point mort ?