Mercato - PSG : Un grop coup 20M€ est bouclé

La rédaction

En quête de renfort au poste de défenseur à l'approche du mercato hivernal, le PSG a trouvé sa première recrue. Suivi de près par Luis Campos, le défenseur brésilien Lucas Beraldo devrait en effet rapidement s'engager avec le PSG, une fois la visite médicale passée. Paris et Sao Paulo ont trouvé un accord autour d'un transfert estimé à 20M€, une bonne pioche selon ceux qui ont côtoyé le futur joueur de Luis Enrique.

Alors que le mercato hivernal n'a pas encore ouvert officiellement ses portes, le PSG tient déjà son premier renfort. En effet, d'après les dernières informations de L'Equipe, le club de la capitale peaufinait ce vendredi les derniers détails de la signature du défenseur brésilien de Sao Paulo Lucas Beraldo.

PSG : Une star du Real Madrid rejoint Kylian Mbappé https://t.co/41yLPtswQi pic.twitter.com/xIRXQzRn9i — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Un transfert à 20M€ pour Beraldo

Toujours selon le quotidien sportif, les champions de France en titre et le club brésilien ont trouvé un accord autour d'un transfert estimé à 20M€ pour Beraldo, qui était déjà tombé d'accord contractuellement avec le PSG. À en croire Charles Hembert, l’ancien adjoint français de Rogerio Ceni à Sao Paulo, Luis Campos a visé juste.

« Techniquement, il est vraiment exceptionnel »