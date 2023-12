Mercato - PSG : Un grand transfert prend forme cet hiver ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique se verrait bien accueillir un nouveau milieu de terrain en vue de la seconde partie de saison. Un joueur confirmé serait ainsi espéré par l’entraîneur du PSG, faut-il encore l’identifier. Pour parvenir à ses fins, le club de la capitale disposerait d’une enveloppe conséquente sur le mercato.

Le PSG va-t-il se montrer actif sur le mercato durant le mois de janvier ? Après avoir mis la main sur onze nouveaux joueurs l’été dernier, du sang neuf pourrait encore arriver dans la capitale. L’évolution des blessures de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, qui n’ont pas joué de la saison, s’annonce décisive concernant l’éventuel recrutement d’un nouveau défenseur, mais de son côté, Luis Enrique aurait fixé une autre priorité.

Le PSG espère un milieu

Il y a peu, Le Parisien indiquait en effet que l’entraîneur du PSG voulait voir débarquer un milieu de terrain confirmé, capable de s’intégrer rapidement dans son système de jeu. Une denrée rare dans un mercato hivernal. Et ce dimanche, Sports Zone confirme que le PSG veut boucler au moins une recrue dans l'entrejeu durant le mois de janvier, et Luis Campos disposerait d’une belle enveloppe pour parvenir à ses fins.

Un budget conséquent à la disposition de Campos