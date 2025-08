Mercato - PSG : Un grand retour confirmé ?

Cet été, comme de nombreux autres joueurs, Carlos Soler a fait son retour au PSG. Toutefois, le milieu de terrain ne devrait pas évoluer la saison prochaine à Paris et plusieurs options s’offrent à lui. L’Espagnol pourrait faire son retour en Liga, du côté de Villarreal, ou bien revenir en Angleterre après son prêt à West Ham, mais cette fois-ci du côté de Brighton.

Le PSG doit se débarrasser de ses indésirables

En parallèle du recrutement d’Illya Zabarnyi et celui de Lucas Chevalier, le PSG doit également vendre certains joueurs sur lesquels il ne compte plus. Ils sont nombreux à avoir fait leur retour à Paris dernièrement après des prêts plus ou moins réussis. On pense notamment à Marco Asensio, Randal Kolo Muani ou bien Carlos Soler.