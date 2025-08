Luis Enrique : Le PSG boucle le transfert parfait !

Dans les prochains jours, il y a de très fortes chances pour que Lucas Chevalier rejoigne le PSG. Les discussions entre Paris et Lille pour le Français sont très avancées et il devrait devenir le successeur de Gianluigi Donnarumma dans les buts du champion de France. Un transfert parfait pour Luis Enrique, qui devrait mettre la main sur un gardien taillé pour lui.

Après Désiré Doué , ou bien Bradley Barcola , le PSG devrait de nouveau aller chercher un joueur très prometteur en Ligue 1 . Petite exception, cela ne sera pas encore une fois un élément offensif, c’est même tout le contraire. Depuis plusieurs jours, des négociations existent entre Paris et Lille pour Lucas Chevalier , qui est annoncé tout proche du club de la capitale.

Chevalier un leader ?

En rejoignant le PSG, Lucas Chevalier va faire un vrai bon en avant et la barre sera haute. Toutefois, le Français a toutes ses chances pour s’imposer, lui qui est décrit comme un vrai leader par son ancien coéquipier à Valenciennes, Joffrey Cuffaut. « Il était à la fois le bon camarade de vestiaire, jovial, et un leader qui gueule quand ça ne va pas. Un élément moteur mais pas par sa grande gueule, juste son tempérament. Il avait une aura qui rendait meilleurs ceux devant lui. C’était un jeune à l’écoute, mais par ce qu’il dégageait, il était déjà très mature. Toujours à nous stimuler ou à demander le ballon. En fait, j’ai l’impression qu’il a les capacités pour s’imposer dans n’importe quel vestiaire », s’est enthousiasmé le défenseur pour So Foot.