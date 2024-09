Mercato - PSG : «Un énorme potentiel» va bientôt signer à Paris ?  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique n’hésite pas à faire confiance aux jeunes. Cette saison, il n’a pas hésité à lancer Ibrahim Mbaye dans le grand bain, lui qui est seulement âgé de 16 ans. Le club de la capitale mettrait d’ailleurs actuellement tout en oeuvre pour ne pas perdre ce phénomène qui est en train d’émerger.

Ce n’est plus un secret, le PSG dispose d’un des meilleurs centres de formation en Europe. Il le prouve encore avec ses derniers joyaux. A 16 ans, Ibrahim Mbaye est la dernière pépite lancée par Luis Enrique dans le grand bain. Un talent que le PSG veut conserver le plus longtemps possible. Ainsi, des discussions seraient en cours pour convaincre Mbaye de signer son premier contrat professionnel.

« C'est un énorme potentiel »

Ex-entraîneur des U19 du PSG et bien au courant des jeunes talents du club de la capitale, Zoumana Camara a livré son regard sur Ibrahim Mbaye. Dans des propos accordés à L’Equipe, il a ainsi confié : « C'est un énorme potentiel. Sur le volume, l'explosivité, la percussion, il peut déjà apporter à ce groupe-là. Dans une équipe de possession comme Paris, pour un joueur offensif, c'est un peu plus simple ».

« Il a déjà la maturité pour le foot senior »

« Il peut entrer et faire des différences, quand le match est plus ouvert et profiter des espaces. Il a déjà la maturité pour le foot senior. Il faudra voir comment gérer son temps de jeu parce qu'à cet âge-là, on a besoin de continuité. Il y a des gens compétents pour gérer cela », a poursuivi Zoumana Camara.