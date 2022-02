Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme échec se dessine pour Leonardo !

Publié le 20 février 2022 à 0h45 par Th.B.

Pourtant annoncé du côté du PSG, Paul Pogba devrait filer entre les doigts de Leonardo et ce, pour plusieurs raisons. Explications.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait ouvert le dossier Paul Pogba il y a déjà un bon moment. The Independent révélait lors de la dernière intersaison qu’un salaire hebdomadaire de 600 000€ attendrait Pogba au Paris Saint-Germain si ce dernier ne prolongeait pas son contrat à Manchester United. Alors qu’il pourrait bénéficier du statut d’agent libre dans les prochaines semaines et être dans la capacité de s’engager dans le club de son choix cet été, Paul Pogba pourrait finalement ne pas débarquer au PSG. D’une part en raison de la potentielle prolongation de contrat de Kylian Mbappé qui fermerait la porte au milieu de terrain de Manchester United. D’autant plus que Leonardo et la direction sportive du PSG n’auraient pas encore lancé une offensive pour Pogba.

Pogba s’éloigne du PSG…