Mercato - PSG : Un énorme coup de tonnerre en préparation pour Mbappé ?

Publié le 15 janvier 2022 à 0h15 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé est toujours en discussion avec le PSG pour prolonger. À en croire le journaliste du Parisien Dominique Sévérac, le club de la capitale peut encore croire en ses chances dans ce dossier.

Le PSG a-t-il encore une chance de conserver Kylian Mbappé à l’issue de la saison ? Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’international français dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid comme vous l’a révélé le10sport.com, mais Nasser Al-Khelaïfi ne baisse pas les bras dans ce dossier en poursuivant les discussions avec le clan Mbappé. Ce vendredi, Téléfoot a confirmé que les contacts étaient toujours en cours entre les deux parties concernant une possible prolongation de courte durée. Une tendance confirmée par The Telegraph , allant jusqu'à annoncer que Kylian Mbappé s’était fait à l’idée de renouveler son bail avec le PSG. Si ce scénario venait à se confirmer, cela serait un véritable coup de tonnerre, et Dominique Séverac y croit.

« Je ne vois pas l’intérêt de discuter si c’est pour ne pas rester »