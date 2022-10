Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup à 40M€ de Campos plombé par le Barça ?

Publié le 30 octobre 2022 à 00h00

Arnaud De Kanel

A la recherche de nouveaux cracks sur le marché, Luis Campos garde un œil attentif au Brésil où il surveille attentivement la situation d'Endrick. Mais en plus du phénomène de Palmeiras, le conseiller sportif du PSG aurait des vues sur Vitor Roque, jeune buteur de l'Athletico Paranaense. Le Barça en a fait sa priorité.

Depuis plusieurs semaines, la rumeur Endrick prend de l'ampleur au PSG. Luis Campos aimerait imiter le Real Madrid avec Vinicius Jr et Rodrygo, en allant chercher les talents dès leur plus jeune âge. Alors, calciomercato.it fait écho d'un intérêt du PSG pour le jeune Vitor Roque de l'Athletico Paranaense. La concurrence sera rude sur le dossier et l'addition risque d'être salée.

Vitor Roque crève l'écran

A seulement 17 ans, Vitor Roque est la révélation de la Copa Libertadores. Il a marqué deux buts et fourni une passe décisive pour aider son équipe à atteindre la finale qui les opposera à Flamengo. De fait, ses performances ont tapé dans l'œil des plus grands clubs européens à commencer par le Barça. Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, a révélé lors de la dernière assemblée que le club a pour priorité de recruter des jeunes joueurs prometteurs qui n'ont pas encore explosé et qui, par conséquent, peuvent être signés à moindre prix. Or, l'Athletico Paranaense compte faire monter les enchères.

