Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup à 0€ plombé... par le Real Madrid ?

Publié le 18 avril 2022 à 23h10 par La rédaction

Afin d’étoffer son effectif, le PSG suivrait Antonio Rüdiger. Et en plus de tous les clubs déjà intéressés, Paris va devoir faire face à l’intérêt du Real Madrid qui fait son retour dans le dossier.

Si le feuilleton Mbappé va monopoliser une grande partie de l’été parisien, un autre dossier risque de prendre de la place. En effet, le PSG serait toujours à la recherche d’un défenseur central et aurait ciblé Antonio Rüdiger, le joueur de Chelsea. En fin de contrat en juin prochain, l’international allemand semble loin d’une prolongation avec les Blues . Cependant, de nombreux clubs s’intéressent à lui…

Le Real Madrid fait son retour dans la course