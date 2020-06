Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec sur le point de se confirmer pour Leonardo...

Publié le 20 juin 2020 à 0h15 par A.C.

Le successeur de Thiago Silva au Paris Saint-Germain ne devrait vraisemblablement pas être Gabriel du LOSC.

Alors que Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain au terme de la saison, Leonardo s’active pour lui trouver un successeur. En février dernier, nous vous révélions que le directeur sportif du PSG avait activé la piste Gabriel. Mais le défenseur du LOSC s’est peu à peu éloigné ces dernières semaines. Plusieurs sources en Italie ont en effet évoqué une avancée concrète du Napoli, qui devrait boucler ce transfert pour 22M€, plus bonus, à en croire Foot Mercato .

Gabriel au Napoli pour cinq ans, 2M€ par an