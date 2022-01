Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échange avec Donnarumma ? La réponse de Ter Stegen !

Publié le 25 janvier 2022 à 16h15 par T.M.

Dernièrement, une rumeur a fait état d’un possible échange entre Gianluigi Donnarumma et Marc-André ter Stegen. A propos de cette énorme opération, la position du gardien du FC Barcelone est désormais connue.

Arrivé à l’été au PSG alors qu’il était libre, Gianluigi Donnarumma doit toutefois partager les buts parisiens avec Keylor Navas. En effet, Mauricio Pochettino refuse d’établir une hiérarchie claire, préférant alterner entre l’Italien et le Costaricien. Une situation qui n’est bien évidemment pas simple à vivre pour les principaux intéressés et Navas l’avait d’ailleurs récemment expliqué. Cela pourrait-il alors en pousser un au départ ? Ces derniers jours, il a notamment été question d’un possible départ de Donnarumma, annoncé au FC Barcelone en échange de Marc-André ter Stegen.

Ter Stegen dit non !