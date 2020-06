Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier chaud de Leonardo est totalement relancé !

Publié le 23 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Le PSG se cherchant un nouveau latéral gauche pour la saison prochaine, la piste menant à Alex Telles a été creusée ces dernières semaines. Mais le FC Porto réclamerait plus que prévu dans ce dossier…

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité, le PSG ouvrait le 20 mai dernier les négociations avec le FC Porto pour obtenir la signature d’Alex Telles cet été. Layvin Kurzawa arrivant au terme de son contrat, Leonardo voudrait miser sur le latéral gauche brésilien pour apporter une nouvelle concurrence à Juan Bernat, mais le PSG devrait finalement se heurter à un problème de taille pour Telles.

Telles finalement trop cher pour le PSG ?

Comme l’a révélé ParisFans lundi, la direction du FC Porto se montrerait finalement plus gourmande que prévu pour Alex Telles et voudrait finalement récupérer pas moins de 35M€ même si l’international brésilien n’a plus qu’une seule année de contrat avec le club portugais. Un montant qui aurait déjà refroidi Leonardo, qui reverrait d’ailleurs ses plans et envisagerait finalement de prolonger Layvin Kurzawa au PSG.