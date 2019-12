Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier chaud de Leonardo débloqué... par Rabiot ?

Publié le 18 décembre 2019 à 22h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain devraient y voir plus clair dans le dossier Emre Can, milieu de la Juventus.

Idrissa Gueye est un renfort de poids pour Thomas Tuchel, mais Leonardo souhaiterait recruter un nouveau milieu à vocation défensive au cours du mois de janvier. Les pistes activées par le directeur sportif du Paris Saint-Germain sont multiples, mais beaucoup d'entre elles mènent vers la Serie A. C'est le cas avec Emre Can, déjà approché par le PSG lors du dernier mercato estival.

Rabiot a dépassé Emre Can à la Juventus