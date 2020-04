Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau départ se confirme pour cet été !

Publié le 17 avril 2020 à 17h45 par D.M.

En fin de contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa ne devrait pas prolonger son bail à en croire le journaliste Loïc Tanzi.

Le PSG pourrait dire adieu à plusieurs joueurs à la fin de la saison. A l’instar de Thiago Silva, de Thomas Meunier ou encore d'Eric Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa voit son contrat arriver à échéance à la fin de la saison et pourrait quitter le club libre. Proche d’un départ vers la Juventus dans le cadre d’un échange avec Mattia De Sciglio lors du dernier mercato hivernal, le latéral gauche devrait bel et bien quitter Paris cette fois-ci. Annoncé au FC Barcelone ou encore à l’Inter, Layvin Kurazawa aurait néanmoins vu le PSG faire un pas vers lui. FootMercato annonçait que Leonardo aurait contacté l’entourage du latéral afin de discuter d’une possible prolongation. Une information démentie par Loïc Tanzi.

« Pas de discussions pour l'instant avec Layvin Kurzawa pour prolonger »