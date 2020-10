Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger nommé Simeone pour la doublure d’Icardi ?

Publié le 2 octobre 2020 à 1h45 par A.C.

A la recherche d’un attaquant de pointe, le Paris Saint-Germain pourrait voir l’Atlético de Madrid venir lui mettre des bâtons dans les roues.

Thomas Tuchel l’a clairement expliqué : l’effectif du Paris Saint-Germain n’est actuellement pas assez fourni. C’est notamment le cas avec le poste d’attaquant de pointe. Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo Moting partis, il n’y a plus que Mauro Icardi comme véritable option, au PSG. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours, notamment celle menant à Arkadiusz Milik du Napoli. En fin de contrat, le Polonais ne rentre plus dans les plans de Gennaro Gattuso, surtout avec l’arrivée de Victor Osimhen.

Retour de flamme pour Milik