Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger est toujours présent pour Leonardo avec Donnarumma !

Publié le 7 juin 2021 à 1h00 par La rédaction

Courtisé par le PSG, Gianluigi Donnarumma est toujours libre de tout contrat depuis son départ de l'AC Milan. Néanmoins, les Parisiens vont devoir faire face à la concurrence de la Juventus dans ce dossier.

À l'aube de disputer l'Euro avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma se retrouve sans club. Libre de tout contrat depuis son départ de l'AC Milan, le gardien de 22 ans n'avait pas réussi à trouver d'accord avec ses dirigeants pour poursuivre l'aventure du côté de Milan. Prometteur, ne semble pas manquer de courtisans. Et pour preuve, Leonardo aurait rencontré son agent récemment.

La Juventus toujours à l'affût