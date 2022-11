Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un crack snobe Luis Campos, il se justifie

Publié le 2 novembre 2022 à 14h00

Thibault Morlain

A 17 ans, Désiré Doué est l'une des révélations de cette saison de Ligue 1. Très prometteur sous le maillot de Rennes, le milieu de terrain avait visiblement tapé dans l'oeil de Luis Campos au PSG. Mais mauvaise nouvelle pour les champions de France, Doué a prolongé jusqu'en 2025 avec Rennes. Un choix qu'il a d'ailleurs justifié.

Toujours à l'affût de la moindre pépite, Luis Campos avait notamment un oeil en Ligue 1. En effet, le conseiller sportif du PSG était tombé sous le charme de Désiré Doué. A 17 ans, le milieu de terrain s'est révélé sous le maillot de Rennes cette saison. Après Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga, c'est la nouvelle pépite bretonne. Toutefois, au grand dam du PSG, Doué ne partira pas de sitôt. Ce mercredi, il a prolongé jusqu'en 2025.

[PROS]𝗗𝗲́𝘀𝗶𝗿𝗲́ 𝗗𝗼𝘂𝗲́ 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂'𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 ! ✍Rennais depuis l'âge de 5 ans, le jeune milieu de terrain prolonge l'aventure avec son club formateur. 🔴⚫ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 2, 2022

« C’est un grand plaisir de prolonger »

L'officialisation est donc tombée ce mercredi, Désiré Doué va poursuivre l'aventure à Rennes. Désormais sous contrat jusqu'en 2025, il a expliqué sur les médias du club : « Il n’y a pas très longtemps, j’avais pour ambition de fouler la pelouse du Roazhon Park. J’ai eu la confiance du staff, j’ai réussi à avoir du temps de jeu, je grandis petit à petit. C’est un grand plaisir de prolonger. Avec mon club formateur, c’est encore plus de bonheur. Je suis dans le bon club pour continuer de progresser. Je l’ai déjà dit par le passé, je suis entouré de très bons joueurs. Je progresse tous les jours, je prends énormément de plaisir au Stade Rennais F.C. J’espère que ça va durer encore longtemps ».

« C’est une bonne nouvelle pour tout le monde »