Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un crack de Ligue 1 bien parti pour recaler Luis Campos

Publié le 31 octobre 2022 à 20h10

Pierrick Levallet

Brillant avec le Stade Rennais, Désiré Doué impressionne en ce début de saison. Le talent du joueur de 17 ans est tel qu’il a tapé dans l’oeil de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG se tiendrait à l’affût pour le crack du club breton. Cependant, Désiré Doué devrait bien prolonger avec le Stade Rennais, malgré un petit contre-temps dans le dossier.

Passé par l’AS Monaco ou encore le LOSC, Luis Campos est réputé pour être un excellent dénicheur de talents. Le PSG compte donc sur lui pour mettre la main sur les prochains cracks du football européen. Le conseiller sportif parisien s’est déjà mis au travail en faisant venir Vitinha et Hugo Ekitike dans la capitale. Sauf que Luis Campos ne compte pas s’arrêter là. Et il aurait notamment coché le nom d’un crack de Ligue 1 sur sa liste.

Mercato - PSG : Luis Campos vise un crack, un transfert à 87M€ en préparation ? https://t.co/5mcuTwRHyB pic.twitter.com/gg7d5c2h2s — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Campos est à l’affût pour Désiré Doué

En effet, Foot Mercato a annoncé il y a quelques jours que Désiré Doué avait attisé l’intérêt du PSG. Le profil du jeune milieu de terrain de 17 ans aurait tapé dans l’oeil de Luis Campos, qui se tiendrait donc à l’affût. Toutefois, un accord total avait été trouvé entre Désiré Doué et le Stade Rennais pour sa prolongation, alors que son contrat court encore jusqu’en juin 2024. Mais un imprévu a entièrement relancé le dossier.

Un contre-temps relance le dossier

Foot Mercato affirme ce lundi que la prolongation de Désiré Doué a été victime d’un léger contre-temps. Le père du crack rennais aurait voulu renégocier le salaire et la durée du contrat de son fils au dernier moment, retardant ainsi le dossier alors qu’il devait être bouclé rapidement. De quoi redonner de l’espoir à Luis Campos pour Désiré Doué ? Pas vraiment...

L’optimisme règne toujours à Rennes

Rien n’indiquerait que le milieu de terrain de 17 ans ne prolongera pas avec le Stade Rennais pour le moment. Désiré Doué porterait son club formateur dans son coeur et il y serait particulièrement attaché. Florian Maurice, directeur technique de la formation bretonne, serait optimiste dans ce dossier. En interne, on estime avoir fait le nécessaire pour convaincre Désiré Doué et le mettre dans les meilleures dispositions possibles, tant d’un point de vue contractuel que par le temps de jeu et le projet sportif qui lui a été soumis. Si sa prolongation a subi un petit contre-temps, Désiré Doué devrait tout de même étendre son engagement avec le Stade Rennais. Luis Campos et le PSG savent à quoi s’en tenir.