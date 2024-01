Mercato - PSG : Un crack français va débarquer à Paris ?

La rédaction

Depuis plusieurs semaines, le PSG discute avec le LOSC pour la venue du jeune Leny Yoro. Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Lille demande pas moins de 90M€ pour se séparer de sa pépite. Ce qui ne refroidi par les ardeurs du PSG pour autant. À ce jour, les discussions seraient sur de bonnes voies et visiblement un départ cet hiver de Yoro serait envisageable.

C'est l'un des gros chantiers du PSG depuis l'ouverture du mercato hivernal. Entre les blessures longue durée de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, plus récemment, le club de la capitale cherche à renforcer son arrière-garde. Malgré l'arrivée de Lucas Beraldo cet hiver, Paris poursuit toujours ses recherches. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG discute régulièrement avec le LOSC en vue d'un transfert de Leny Yoro.

Le LOSC réclame une somme colossale pour céder Yoro

Seulement, le PSG va devoir casser la tire-lire pour s'attacher ses services. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le LOSC réclame pas moins de 90M€ pour laisser partir son défenseur de 18 ans. Malgré cette somme astronomique, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi compte bien boucler le transfert le plus rapidement possible. En ce sens, les discussions auraient bien avancé entre tous les acteurs du dossier, et ce, malgré une rude concurrence dans ce dossier, selon les informations de Foot Mercato .

Vers un départ de Yoro au PSG dès cet hiver ?