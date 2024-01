Mercato - PSG : Un coup de main donné à Paris pour ce transfert à 90M€

La rédaction

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le PSG s'intéresse au défenseur du LOSC, Leny Yoro. Bien que Lille réclame 90M€ pour céder sa pépite de 18 ans, le club de la capitale ne serait pas refroidi, et, à ce jour, les discussions seraient avancées. Et pour arriver à ses fins, le PSG peut compter sur l'aide d'un certain Jorge Mendes, agent de Yoro.

C'est l'un des gros dossiers du PSG en cette période de mercato hivernal. Malgré la venue de Lucas Beraldo en défense centrale cet hiver, le club de la capitale n'a pas abandonné ses recherches dans ce secteur, et, comme révélé depuis plusieurs semaines, Paris discute avec le LOSC pour la venue de Leny Yoro.

Le LOSC réclame 90M€ pour Yoro

Comme nous vous le révélions en exclusivité, le LOSC réclame 90M€ pour céder sa pépite de 18 ans. En dépit de cette somme onéreuse, les champions de France en titre ne comptent pas faire marche arrière pour Leny Yoro. Bien au contraire. Selon Foot Mercato , les discussions seraient actuellement sur la bonne voie grâce à l'agent du Lillois.

Mendes donne un coup de pouce au PSG

En effet, Jorge Mendes s'activerait sans relâche en coulisse pour aider le club lillois à dénicher un remplaçant de qualité sur le marché, pour pallier la possible perte de Leny Yoro. De quoi donc arranger les affaires du PSG.