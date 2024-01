Mercato - PSG : C’est imminent pour ce départ inespéré à Paris ?

Thibault Morlain

Si on parle beaucoup des départs de Nordi Mukiele et Hugo Ekitike du PSG avant la fin du mercato hivernal, d’autres joueurs de Luis Enrique pourraient également faire leurs valises. Cela pourrait notamment être le cas de Layvin Kurzawa. Alors que l’international français a complètement disparu de la circulation, le PSG serait convaincu que Kurzawa ne sera plus là en février.

Depuis la signature de Lucas Beraldo le 1er janvier dernier, le PSG se fait très discret sur le marché des transferts. Pourtant, les rumeurs sont nombreuses concernant le club de la capitale, que ce soit au niveau des arrivées que des départs. Après le Brésilien, il est prévu que l’effectif de Luis Enrique soit encore renforcé à certains postes en particulier. Dans le même temps, le PSG pourrait également se séparer de quelques joueurs sur lequel il ne compte pas forcément. Les regards se tournent alors vers Nordi Mukiele, ciblé par le Bayern Munich, ou encore Hugo Ekitike, de plus en plus proche de l’Eintracht Francfort.

C’est fini entre Kurzawa et le PSG ?

Mais voilà que le cas de Layvin Kurzawa pourrait également se régler d’ici la fin du mercato hivernal. Prêté la saison dernière à Fulham, l’international français est revenu au PSG où Luis Enrique ne compte pas du tout sur lui, malgré le manque de solutions au poste d’arrière gauche. Alors que Kurzawa est sous contrat jusqu’en juin 2024, son départ pourrait ne pas attendre et pourrait intervenir dans les prochains jours. Selon les informations du Parisien , le PSG veut se séparer de son joueur indésirable durant ce mercato hivernal et visiblement, le club de la capitale serait confiant quant à une issue positive et un départ du latéral de 31 ans.

Où rebondira Kurzawa ?

La question est alors de savoir qui voudra tendre la main à Layvin Kurzawa et lui offrir un challenge qui le convaincra de quitter le PSG. Comme précisé par le quotidien régional, cela serait plutôt calme actuellement autour de l’international français. Aucune offre n’aurait filtré pour Kurzawa, pour autant, cela ne voudrait pas dire qu’il n’y en aurait pas. Rendez-vous donc dans les jours à venir pour voir si le joueur du PSG fera bel et bien ses valises ou non…