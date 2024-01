Mercato - PSG : Un grand ménage est prévu pour ce crack ?

La rédaction

Désireux de miser sur la jeunesse depuis plusieurs plusieurs temps, le PSG s'est activé en ce sens cet hiver, s'attachant les services de Lucas Beraldo. Malgré un renfort en défense centrale, le club de la capitale continue de travailler avec le LOSC pour Leny Yoro. Malgré la somme astronomique réclamée par les dirigeants lillois, Paris ne compte pas abandonner la piste et est même prêt à faire le tri dans son effectif pour l'accueillir au plus vite.

Depuis l'arrivée de Luis Campos en qualité de conseiller sportif à l'été 2022, le PSG a totalement revu sa stratégie. Avec le départ de nombreuses stars cet été, le club de la capitale mise désormais sur la jeunesse, et il s'est activé en ce sens en enrôlant Lucas Beraldo cet hiver. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Paris attend encore d'autres arrivées lors de ce mercato hivernal et travaille toujours sur le dossier Leny Yoro.

PSG : Luis Enrique prend une grande décision pour ce crack https://t.co/VZPlUXYLAk pic.twitter.com/gvVzto6t1J — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Le PSG veut boucler le transfert de Yoro

Comme révélé par le10sport.com en exclusivité, le LOSC réclame un chèque de 90M€ pour laisser filer sa pépite de 18 ans. Malgré la somme astronomique demandée, le PSG n'est pas refroidi et souhaite finaliser sa venue au plus vite. Selon les informations de Foot Mercato , une réunion est d'ailleurs prévue cette semaine entre les dirigeants parisiens et lillois pour tenter de trouver un terrain d’entente.

Le PSG est prêt à faire de la place à Yoro