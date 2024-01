Mercato - PSG : Un «top joueur» va débarquer à Paris ?

Axel Cornic

Au Paris Saint-Germain on prépare déjà le prochain mercato estival et deux jeunes défenseurs auraient vraisemblablement tapé dans l’œil de Luis Campos. Sky Sport Italia a en effet récemment évoqué l’intérêt prononcé des Parisiens pour Leny Yoro, mais également pour Antonio Silva, la nouvelle pépite de la formation de Benfica.

Au Portugal, on parle déjà de lui comme d’une future légende. Il faut dire qu’à seulement 20 ans, le défenseur central est déjà devenu un titulaire indiscutable à Benfica et commence également à se faire une place en sélection. Une ascension fulgurante qui n’a pas échappé au PSG…

Yoro et Silva, les deux objectifs du PSG

Spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio a récemment annoncé qu’Antonio Silva serait très apprécié au sein du club de la capitale. Il serait ainsi l’une des grandes priorités du prochain mercato estival, avec Leny Yoro, qui est la grande révélation de la première partie de saison au LOSC. A noter toutefois que Benfica réclamerait jusqu’à 100M€ pour lâcher son prodige, tandis que nous vous avons révélé sur le10sport.com que le LOSC souhaiterait récupérer au moins 90M€ d’une éventuelle vente de Yoro.

« Il restera à Benfica jusqu'à la fin de la saison, c'est certain »