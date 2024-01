Mercato - OM : Une concession à 2M€ pour un transfert ?

Hugo Chirossel

De retour après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, Luis Henrique risque ne pas faire long feu à Marseille. L’OM espère se séparer de l’ailier âgé de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025. En ce sens, l’Atlético Mineiro serait sur le point de faire une offre aux dirigeants marseillais, qui ont revu leurs exigences à la baisse dans ce dossier.

Entré en jeu à la place de Bilal Nadir dimanche lors de la défaite face au Stade Rennais en 16es de finale de la coupe de France (1-1, 9-8 aux t.a.b.), Luis Henrique pourrait avoir disputé ses dernières minutes en tant que joueur de l’OM. L’ailier de 22 ans a fait son retour cet hiver, après son prêt d’un an et demi à Botafogo, mais ne semble pas entrer dans les plans du club. Luis Henrique est annoncé sur le départ depuis qu’il est revenu à Marseille et pourrait retourner chez lui, au Brésil.

L’Atlético Mineiro va faire une offre pour Henrique

Comme indiqué par Foot Mercato , plusieurs clubs brésiliens s’intéressent à Luis Henrique et notamment l’Atlético Mineiro, qui serait sur le point de faire une offre de 5M€, plus 500 000€ de bonus et 25% sur une potentielle future plus-value. Une proposition qui se rapproche des exigences de l’OM pour son joueur, à qui il reste un an et demi de contrat.

L’OM prêt à faire un effort pour boucler son transfert ?