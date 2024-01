Mercato - OM : En direct, il réclame les têtes de Longoria et McCourt !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria commence sérieusement à voir ses détracteurs se multiplier au vu de son travail actuel à l’OM. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen. Le consultant RMC a demandé à l’antenne les départs du président de l’Olympique de Marseille et du propriétaire Frank McCourt.

Ce ne devrait toujours pas être pour cette année. L’OM, depuis 2012 et la Coupe de la Ligue sous Didier Deschamps, n’a plus remporté le moindre trophée. Et cette élimination prématurée en 16èmes de finale de la Coupe de France pourrait avoir sceller les chances de titre de l’Olympique de Marseille pour cette saison.

Rothen : «Je pense qu’il faut tourner la page avec Pablo Longoria et avec l’actionnaire McCourt»

Mais surtout, aux yeux de Jérôme Rothen, il est temps pour le président Pablo Longoria et le propriétaire Frank McCourt de rendre leur tablier et de laisser l’OM dans d’autres mains. « Je pense qu’il faut tourner la page avec Pablo Longoria et avec l’actionnaire McCourt. Ça ne marche pas et ils n’ont pas assez de moyens aujourd’hui. Avec tout ce qui s’est passé sur les derniers mois, le début de saison, les erreurs de recrutement, d’entraîneurs, ceux qui sont partis au bout d’un an, que ce soit des caractériels ou pas, peu importe. Ils n’ont pas été investis sur plusieurs années, et c’est la réalité du passage de Pablo Longoria à la présidence ».

Si l’OM n’est pas racheté, «McCourt doit s’entourer d’un nouveau président qui a envie d’être un peu plus stable»