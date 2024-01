Mercato - OM : Une offre arrive, un transfert bientôt bouclé à Marseille ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il reste une dizaine de jours avant la fermeture du marché des transferts, l’OM espère encore boucler plusieurs opérations et notamment trouver une porte de sortie à Luis Henrique. Ce dernier fait l’objet d’un intérêt de l’Atlético Mineiro, qui devrait bientôt formuler une offre afin de s’attacher ses services.

Après avoir eu huit minutes de temps de jeu face à l’US Thionville (0-1), Luis Henrique a un peu plus eu l’opportunité de se montrer dimanche, lors de la défaite de l’OM sur la pelouse du Stade Rennais en 16es de finale de la coupe de France (1-1, 9-8 aux t.a.b.). L’ailier âgé de 22 ans a remplacé Bilal Nadir au bout d’une demi-heure, touché au genou. « Ça ne sent pas bon », a d’ailleurs confié Mehdi Benatia à propos du jeune milieu marocain.

Mercato - OM : Marseille recalé pour ce transfert ? https://t.co/pFweWrQF9U pic.twitter.com/PdA6BsOZ88 — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

L’Atlético Mineiro va passer à l’action pour Luis Henrique

Cependant, il n’est pas certain de revoir Luis Henrique sous le maillot de l’OM. De retour après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, le Brésilien est toujours annoncé sur le départ, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2025 à Marseille. D’après les informations de Foot Mercato , Luis Henrique est dans le viseur de plusieurs clubs brésilien et notamment de l’Atlético Mineiro. Ce dernier serait d’ailleurs sur le point de formuler une offre à l’OM.

Une offre proche des attentes de l’OM ?