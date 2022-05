Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prépare déjà une recrue en Ligue 1 !

Publié le 22 mai 2022 à 15h10 par Pierrick Levallet

En plus de la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG a également démis Leonardo de ses fonctions de directeur sportif ce samedi soir. Le club de la capitale serait désormais à la recherche d’une nouvelle personne à ce poste et penserait à Luis Campos. Le Portugais aurait d’ailleurs déjà une première cible pour le mercato.

Ce samedi soir, le PSG n’a pas fait qu’officialiser la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025. Le club de la capitale aurait également démis Leonardo de ses fonctions de directeur sportif. Ce dernier paierait son manque d’efficacité dans le feuilleton Kylian Mbappé et le PSG serait désormais à la recherche d’une nouvelle personne pour occuper ce poste. Et pour le moment, le favori se nommerait Luis Campos, qui pourrait débarquer dans les jours à venir. Et si le Portugais n'est pas encore au PSG, il aurait déjà certaines pistes en tête.

Renato Sanches est apprécié par Luis Campos

Selon les informations du Parisien , Luis Campos apprécierait le profil de Renato Sanches. Le milieu de terrain de 24 ans, qui évolue aujourd’hui au LOSC, avait failli atterrir au PSG en 2019 puisqu’Antero Henrique avait essayé de le convaincre de venir à cette époque, quand il défendait les couleurs du Bayern Munich. Renato Sanches entrerait dans les plans du club de la capitale pour la saison prochaine et cet été pourrait bien être le bon moment pour que les deux parties se réunissent.