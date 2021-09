Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre préparé par le Qatar ? La réponse !

Publié le 15 septembre 2021 à 1h45 par T.M.

En rachetant le PSG, le Qatar s’est offert une incroyable vitrine pour le Mondial 2022. Mais quid de ce qui arrivera après cet événement ?

En 2011, le PSG est entré dans une autre ère avec l’arrivée des propriétaires qataris. Porté par la puissance financière de ces investisseurs, le club de la capitale n’a pas lésiné sur les dépenses pour attirer les plus grandes stars du football, comme cela a été le cas en 2017 avec les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé, pour un total de 402M€. En dépensant autant, les Qataris souhaitent remporter la Ligue des Champions, mais par la même occasion, cela permet au pays du Moyen Orient de se faire une publicité incroyable pour le Mondial 2022.

« Je fais le pari que le Qatar restera au PSG après 2022 »